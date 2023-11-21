Собор Архистратига Михаила: память, приметы и молитвы в праздничный день 21 ноября Елена Галицкая21 ноября отмечается важный православный праздник – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
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