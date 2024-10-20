Сегодня вся наша страна отмечает День отца! В этот праздник мы хотим вас познакомить с некоторыми из династий сотрудников нашего чрезвычайного ведомства!Сергей Семенюк вместе с сыном Алексеем работают спасателями в Бахчисарайском аварийно-спасательном отряде ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».