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Сегодня вся наша страна отмечает День отца! В этот праздник мы хотим вас познакомить с некоторыми из династий сотрудников нашего чрезвычайного ведомства!

Сегодня вся наша страна отмечает День отца! В этот праздник мы хотим вас познакомить с некоторыми из династий сотрудников нашего чрезвычайного ведомства!

Сегодня вся наша страна отмечает День отца! В этот праздник мы хотим вас познакомить с некоторыми из династий сотрудников нашего чрезвычайного ведомства!Сергей Семенюк вместе с сыном Алексеем работают спасателями в Бахчисарайском аварийно-спасательном отряде ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

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