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Чарльз Баркли Джей Джей Редику о критике медиа: «Думай, на что напрашиваешься. Я работаю на матчах «Лейкерс» и могу отыграться»

Главный тренер «Лейкерс» недавно обвинил прессу в негативном освещении НБА. Чарльз Баркли отреагировал на его слова.

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