Проба 2

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15 особенностей жизни в Британии, узнав о которых можно поперхнуться чаем

15 особенностей жизни в Британии, узнав о которых можно поперхнуться чаем

Великобритания — страна королей, безукоризненных манер и университетов. Богатство ее истории манит путешественников, а мировой престиж столицы Лондона — миллионеров.

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