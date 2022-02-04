15 особенностей жизни в Британии, узнав о которых можно поперхнуться чаем

Великобритания — страна королей, безукоризненных манер и университетов. Богатство ее истории манит путешественников, а мировой престиж столицы Лондона — миллионеров.
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