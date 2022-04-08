В отношении украинских силовиков, расстреливающих населенные пункты ЛНР и ДНР, возбуждены уголовные дела

Военные следственные отделы Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовные дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (далее – батальон «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ)) по признакам преступления, предусмотренного ч.
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