В отношении украинских силовиков, расстреливающих населенные пункты ЛНР и ДНР, возбуждены уголовные дела

Военные следственные отделы Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовные дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (далее – батальон «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ)) по признакам преступления, предусмотренного ч.