Вышло бесплатное приложение для просмотра YouTube на Apple Watch

https://www.ixbt.com/news/2022/06/22/youtube-apple-watch.htm. Выпущено бесплатное приложение WatchTube для просмотра контента из YouTube на умных часах Apple Watch, причем для его настройки не нужен iPhone.
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