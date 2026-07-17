Архангельский центр помощи семье и детям передал автомобиль для бойцов СВО

После техподготовки машину направят в зону спецоперацииПосле техподготовки машину направят в зону спецоперации Как пояснила директор учреждения Ирина Звягина, это решение стало продолжением планомерной работы центра по поддержке участников СВО и их семей.
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