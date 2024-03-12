Почему Британия уже не поднимется

Tania Еременко

Наши бегунки давно объедками питаются около урн с МакДональдсом. Сами признавались, что на зиму снимают одну квартиру несколько семей и платаят за отопление в складчину. Поджали хвосты и назад теперь прутся ., прикусив языки.