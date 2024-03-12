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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Почему Британия уже не поднимется

Почему Британия уже не поднимется

Пару недель назад комментаторы дружно предложили сбросить ядерную бомбу на Лондон (ссылка). Англичан у нас не любят, и есть за что.

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Комментарии
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Юрий анин
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21 час.
виктор карайван
😜👍
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20 час.
Tania Еременко
Наши бегунки давно объедками питаются около урн с МакДональдсом. Сами признавались, что на зиму снимают одну квартиру несколько семей и платаят за отопление в складчину. Поджали хвосты и назад теперь прутся ., прикусив языки.
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17 час.

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