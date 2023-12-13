Журналист и экс-депутат ЗС Максим Шевченко стал соучредителем владимирского издания «Томикс»

Максим Шевченко будет директором по стратегическому развитию владимирского издания «Томикс».Федеральный журналист и экс-депутат Законодательного Собрания Владимирской области Максим Шевченко возглавил издание «Томикс».
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