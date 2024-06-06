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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о легионерах в «Зените»: «Конкуренция – двигатель прогресса. Если они лучшие, они играют. Это решение тренера, кого выпускать»

«Это развитие, конкуренция – двигатель прогресса. Если они выиграют на сегодняшний день конкуренцию у наших ребят, это решение тренера, кого выпускать.

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