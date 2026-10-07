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Почему бензин дорожает в октябре 2026 года при рекордных выплатах нефтяникам

Почему бензин дорожает в октябре 2026 года при рекордных выплатах нефтяникам

Вопрос, почему бензин дорожает, если нефтяникам платят компенсации, возник на фоне сохранения напряженности на российском топливном рынке.

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