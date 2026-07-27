Татар-информ Фейковые роженицы получали по 10-20 тыс рублей, остальную часть маткапитала забирали организаторы схемы Более 700 раз Арам Багиян смотрел в глаза сотрудникам ЗАГСа и подтверждал чудо появления малыша на свет, но чуда не было.
В колонию за семь сотен липовых детей: обнальщики маткапитала выслушали приговор
Комментарии
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НЗ
Нина Зимина
Только смертная казнь может изменить положение в стране
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1 м.
Владимир Елкин
Пусть пашет на зоне до тех пор, пока не вернет в российский бюджет всё наворованное! Но...у нас же такие добрые судьи! Многих из них самих пора отправлять на зону!
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1 м.
МЕ
Михаил Е
Если 9,8 млн. на 13 "ребёнков" из бюджета, то за всех 708 ему вернуть нужно 533,7 млн. Это "зону" где-то в Сколково организовать придётся 😀
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1 м.
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