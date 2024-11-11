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Калужские новости

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В Калужской области сократят число госслужащих

В Калужской области сократят число госслужащих

В правительстве РФ решили на 10% сократить число госслужащих, в том числе и в Калужской области. К оптимизации приступят летом 2025 годаВ правительстве РФ решили на 10% сократить число госслужащих, в том числе и в Калужской области.

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