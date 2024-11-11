В Калужской области сократят число госслужащих

В правительстве РФ решили на 10% сократить число госслужащих, в том числе и в Калужской области. К оптимизации приступят летом 2025 годаВ правительстве РФ решили на 10% сократить число госслужащих, в том числе и в Калужской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)