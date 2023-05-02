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Рогозин: те, кто могли обеспечить армии России радушный прием на Украине, заживо сгорели 9 лет назад в Доме профсоюзов в Одессе

Рогозин: те, кто могли обеспечить армии России радушный прием на Украине, заживо сгорели 9 лет назад в Доме профсоюзов в Одессе

Те, кто могли обеспечить Вооруженным силам Российской Федерации радушный прием на украинской территории, заживо сгорели 9 лет назад в Доме профсоюзов в городе Одессе.

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