Минобороны увеличит контингент военных медиков до 450 человек для помощи жителям Подмосковья в борьбе с Сovid-19

Минобороны увеличит контингент военных медиков до 450 человек для помощи жителям Подмосковья в борьбе с Сovid-19

В Подмосковье дополнительно будет доставлено 230 военных медиков. К настоящему времени во временном инфекционном центре уже работают 224 военных специалиста.

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