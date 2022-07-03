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Австралийской телерадиокомпании ABC повысили финансирование к 90-летию

Австралийской телерадиокомпании ABC повысили финансирование к 90-летию

Новый пятилетний срок финансирования с 2023 года обеспечит финансовую стабильность ABC и защитит от произвольных сокращений и политического вмешательства, заявила министр коммуникаций Австралии Мишель Роуленд, пишет 3 июля Guardian Australia.

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