Победители конкурса айтишников будут учиться в Останкинском технопарке

В столичном парламенте наградили шестерых абсолютных победителей конкурса «Я в IT». Они получили возможность пройти бесплатное обучение, а ещё 44 финалиста – стажироваться на базе Анимационного технопарка «Калибр» в Останкинском районе.
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