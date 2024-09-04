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Русская ракета заставила Харьков дрожать и уничтожила «азовскую» банду

Русская ракета заставила Харьков дрожать и уничтожила «азовскую» банду

Русская ракета заставила Харьков дрожать и уничтожила «азовскую» банду Юлия СоколоваБолее ста боевиков из нацистского формирования «Азов»* были уничтожены в результате точного ракетного удара российской ракеты «Гром-Э1».

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