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Композитор Богомилов: в музыке Ханса Циммера использовались гусли «Перепёлочка»

Композитор Богомилов: в музыке Ханса Циммера использовались гусли «Перепёлочка»

В СССР активно популяризировали народную культуру, в том числе игру на гуслях, рассказал RT композитор, продюсер, гусляр, глава оргкомитета всероссийского конкурса «Ристалище гусляров России» Кирилл Богомилов.

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