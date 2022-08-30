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Престарелый лев из уссурийского зверинца стал объектом внимания ветеринаров

Престарелый лев из уссурийского зверинца стал объектом внимания ветеринаров

В зооэкспозицию, расположенную в городском парке Уссурийска, прибыли специалисты центра спасения животных "Тигр".

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