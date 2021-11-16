У Белоруссии могут отобрать самолёты: Европа согласовала пятый пакет санкций

У Белоруссии могут отобрать самолёты на фоне миграционного кризиса на границе с Польшей. Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о согласовании пятого пакета… Показать полностью.
У Белоруссии могут отобрать самолёты на фоне миграционного кризиса на границе с Польшей. Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о согласовании пятого пакета… Показать полностью.
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