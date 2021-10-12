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В Бурятии школьники поучаствовали в мастер-классе по изготовлению световозвращателей и обсудили правила перехода проезжей части

В Бурятии школьники поучаствовали в мастер-классе по изготовлению световозвращателей и обсудили правила перехода проезжей части

Улан-удэнские школьники приняли участие в мастер-классе по изготовлению световозвращателей. Творческий урок дорожной безопасности состоялся в доме творчества «Форус» Советского района г.

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