Дидактическая игра «Назови одним словом»

Воспитатель Ня и Бамс знают, как развивать речь играя. 123RF/legion-media.ruРазвивающая игра для самых маленьких «Назови одним словом» — отличный способ развить сообразительность, логику, внимание и выработать умение распределять предметы по категориям.
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