Инженер-конструктор завода «Петрозаводскмаш» Андрей Андерсон создал атлас птиц Карелии. Он сфотографировал более 90 видов, а непосредственно на территории предприятия — свыше 40, в том числе краснокнижных.
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