Множество «всушников» пропали без вести в «Успеновском мешке» к югу от Курахово

Множество солдат ВСУ пропали без вести в «Успеновском мешке» к югу от Курахово. Украинские журналисты поговорили с родственниками «всушников», которые после ликвидации «мешка» Армией России в конце декабря так и не вышли на связь.
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