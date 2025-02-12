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Множество «всушников» пропали без вести в «Успеновском мешке» к югу от Курахово

Множество «всушников» пропали без вести в «Успеновском мешке» к югу от Курахово

Множество солдат ВСУ пропали без вести в «Успеновском мешке» к югу от Курахово.  Украинские журналисты поговорили с родственниками «всушников», которые после ликвидации «мешка» Армией России в конце декабря так и не вышли на связь.

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