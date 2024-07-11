В Барнауле двое детей подхватили кишечную инфекцию после купания в фонтане

Мать пострадавших раньше считала за счастье искупаться в фонтане, но теперь мнение поменяла После купания в одном из фонтанов в Барнауле двое детей слегли в больницу с кишечной инфекцией, сообщает телеграм-канал Go_Barnaul.
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