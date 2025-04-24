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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» примет решение о будущем Тудора после клубного ЧМ: «Надеемся продолжить работу вместе»

«Бьянконери» уступили «Парме» (0:1) в 33-м туре чемпионата Италии. Это поражение стало для «Ювентуса» первым при новом тренере, назначенном 23 марта.

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