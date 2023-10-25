Под Выгоничами 19-летний лихач с 15 штрафами сломал пенсионеру нос в ДТП

По предварительной информации, 19-летний водитель Hyundai Elantra при объезде остановившегося у правого края проезжей части авто столкнулся на встречной полосе с Lada Largus под управлением 66-летнего водителя, - рассказали 25 октября в пресс-служ .
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