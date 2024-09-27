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Лукашенко: Белоруссия выпустит отечественный мобильный телефон

Лукашенко: Белоруссия выпустит отечественный мобильный телефон

Президент на встрече со студентами заявил, что на отечественные телефоны поставят собственное программное обеспечение.

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