Покрывшийся плесенью замок иноагента Галкина* начал дешеветь

Содержание дома в деревне Грязь обходится юмористу в миллион рублей. Замок певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь пустует после ее переезда за рубеж после начала СВО и стремительно теряет в цене.
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