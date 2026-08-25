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Майкл Портер считает, что без травм мог бы стать величайшим игроком в истории

Форвард « Бруклина » Майкл Портер отметил роль травм в изменении траектории его карьеры. «Я думаю, у меня был шанс стать лучшим игроком, когда-либо игравшим в баскетбол.

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