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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лес Кисс станет новым главным тренером сборной Австралии

Сейчас специалист возглавляет клуб «Редс» из Квинсленда. На посту тренера «Уоллабис» он заменит Джо Шмидта, который покинул сборную из-за семейных обстоятельств.

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