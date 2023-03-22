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Расследование о биолабораториях США на Украине подтвердило, что там были объекты НАТО

Расследование о биолабораториях США на Украине подтвердило, что там были объекты НАТО

Расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране были военные объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая.

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