Расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране были военные объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая.
Расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране были военные объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая.
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