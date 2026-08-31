В Курске не могут наладить освещение и автополив в парке «Патриот»

Подрядчик приступил к исполнению судебных обязательств, но из-за финансовых проблем вряд ли сможет завершить работы по освещению парка «Патриот» к 1 сентября.
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