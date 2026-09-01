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Галактионов о поражении от «Акрона»: «Игра «Локомотива» не убедила ни по качеству, ни по содержанию. Огромное количество ошибок, брака. Это моя ответственность»

Главный тренер « Локомотива » Михаил Галактионов остался недоволен игрой команды в матче с « Акроном » в FONBET Кубке России (0:0, пенальти – 4:5).

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