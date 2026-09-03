Оверчук: вступление Армении в Евросоюз является делом Еревана

Вступление Армении в Евросоюз является делом Еревана и его суверенным правом. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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