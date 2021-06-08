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Можно не бояться: Украина получила «максимальные гарантии безопасности» от Джо Байдена

Можно не бояться: Украина получила «максимальные гарантии безопасности» от Джо Байдена

Президент США Джо Байден пообещал Украине «максимальные гарантии безопасности» со стороны Вашингтона.

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Андрей Викторов
Судя по тому, чей Крым эти "гарантии" безопасности супер-пупер охеренные! Как говорится - ГАРАНТИРОВАЛ ВОЗДУХОМ И БУМАГОЙ. В старом советском фильме, про неуловимых мстителей, зачитывают указ батьки Бурнаша про награду, причитающуюся тому, кто поймает неуловимого мстителя - ... ОСТАЛЬНОЕ ВЕКСЕЛЯМИ И РАСПИСКАМИ ОТ САМОГО БАТЬКИ БУРНАША... Здесь примерно так же, от батьки Байдена "железобетонные заверения".

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