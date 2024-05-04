«Краснодар» при Мусаеве выигрывает реже, чем при Ивиче – 43% против 55. Процент поражений выше – 29 против 15

Сегодня «быки» дома уступили «Ахмату» (0:1) в рамках Мир РПЛ. В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева выиграл 43% встреч (3 победы в 7 турах), в то время как с Ивичем, уволенным весной, клуб побеждал в 55% игр лиги (11 побед в 20 турах).