Новая статья: Система жидкостного охлаждения DeepCool LQ360: максимум в формате AiO ...

Новая статья: Система жидкостного охлаждения DeepCool LQ360: максимум в формате AiOПохоже, что системы жидкостного охлаждения необслуживаемого типа выходят на свой технологический и функциональный максимум, – именно такие мысли посетили нас после тестов новой AiO-системы компании DeepCool.