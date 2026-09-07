Почти миллион рублей взыскали за лекарства для тамбовского инвалида

Житель Тамбова, имеющий третью группу инвалидности, добился возмещения расходов на дорогостоящие жизненно необходимые лекарства благодаря вмешательству прокуратуры.
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