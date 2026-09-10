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Суть Событий

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Медведев заявил, что никаких угроз деньгам граждан нет, а слухи о мобилизации назвал провокацией

Медведев заявил, что никаких угроз деньгам граждан нет, а слухи о мобилизации назвал провокацией

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская банковская система стабильна и деньгам граждан ничего не угрожает.

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