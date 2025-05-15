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«Кырык дүртнең май аенда»: Хәмдиянең ачы язмышы һәм татар кинематографиясенең якты нуры

«Кырык дүртнең май аенда»: Хәмдиянең ачы язмышы һәм татар кинематографиясенең якты нуры

Кинорежиссер Александр Далматов «Кырык дүртнең май аенда» тулы метражлы нәфис фильмын беренче мәртәбә күрсәтте – Казанның «Родина» кинотеатрындагы өч залда махсус чакырылган тамашачы әле тулысынча эшләнеп бетмәгән фильмны карады.

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