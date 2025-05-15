«Кырык дүртнең май аенда»: Хәмдиянең ачы язмышы һәм татар кинематографиясенең якты нуры

Кинорежиссер Александр Далматов «Кырык дүртнең май аенда» тулы метражлы нәфис фильмын беренче мәртәбә күрсәтте – Казанның «Родина» кинотеатрындагы өч залда махсус чакырылган тамашачы әле тулысынча эшләнеп бетмәгән фильмны карады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии