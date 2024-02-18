Оперативники пресекли в Тюменской области реализацию немаркированной табачной продукции в особо крупном размере

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Тюмени в ходе оперативной работы выявили факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, предназначенной для последующей реализации.
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