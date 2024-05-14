Разгадка жестокого избиения школьников в Красноярске по версии Следственного комитета Татьяна СергееваПлощадь перед Театром оперы и балета в Красноярске стала ареной жестокого сценария, в котором главными действующими лицами оказались группы подростков, устроивших на глазах у горожан разборку в стиле «Бандитского Петербурга».
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