Разгадка жестокого избиения школьников в Красноярске по версии Следственного комитета Татьяна СергееваПлощадь перед Театром оперы и балета в Красноярске стала ареной жестокого сценария, в котором главными действующими лицами оказались группы подростков, устроивших на глазах у горожан разборку в стиле «Бандитского Петербурга».