5 Classic '70s Kids Shows That Helped Educate Generation X

Gen X lived through one of the best decades for educational television, walking away smarter and kinder thanks to these quintessential kids series.
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