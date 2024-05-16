В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе у «Пионерской»

У него изъяли травматический пистолет Полиция задержала предполагаемого участника конфликта с парковки торгового центра «Сити Молл», сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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