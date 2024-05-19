Критическая ошибка США в 21-м веке, провал зелёного курса и проблемы у Боинга

1. США совершили геополитическую ошибку, вступив в прокси-войну с Россией. Ослабить Россию им не удалось — напротив, испытания позволили нам разрешить ряд проблем, тянущих наше общество назад и тормозивших развитие нашей экономики.
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