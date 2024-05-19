Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Раиси и все, кто летел в упавшем  вертолете вместе с ним - ПОГИБЛИ!!🥵... МОИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ НАРОДУ ИРАНА!!Подозрительно все...
  • лина любимцева
    Американский сброд НЕ  БУДЕТ ТЕРПЕТЬ тех, кто идет против их интересов и выгоды.Подозрительно все...
  • Олег Самойлов
    А КАК можно черное очернять-то?Миф о «власовском...

Критическая ошибка США в 21-м веке, провал зелёного курса и проблемы у Боинга

Критическая ошибка США в 21-м веке, провал зелёного курса и проблемы у Боинга

1. США совершили геополитическую ошибку, вступив в прокси-войну с Россией. Ослабить Россию им не удалось — напротив, испытания позволили нам разрешить ряд проблем, тянущих наше общество назад и тормозивших развитие нашей экономики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх