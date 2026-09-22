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Царьград

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Bild: аттракцион "Похмелье" на Октоберфесте стал причиной гибели

Bild: аттракцион "Похмелье" на Октоберфесте стал причиной гибели

На Октоберфесте в Германии в ночь на 22 сентября произошла трагедия — аттракцион "Похмелье" привел к гибели 52-летнего сотрудника.

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