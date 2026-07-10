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Тень знаменитого отца, бурные романы и громкие политические заявления: непростой путь Константина Райкина

Тень знаменитого отца, бурные романы и громкие политические заявления: непростой путь Константина Райкина

Константину Райкину исполнилось 76 лет. К этой дате известный актер и режиссер подготовил автобиографическую книгу «Школа удивления.

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