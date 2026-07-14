Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Ева Браун: почему Гитлер женился именно на ней

29 апреля 1945 года, когда советские танки уже взяли Рейхстаг, а до самоубийства Адольфа Гитлера оставалось меньше сорока часов, в бетонном бункере под рейхсканцелярией состоялась церемония, которая для всего мира стала символом абсурда гибнущего Третьего рейха.

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